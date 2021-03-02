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Kayseri'de eş zamanlı operasyon! Sonunda yakalandılar

 KAYSERİ'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 84 personelden oluşan 33 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 kişi her yerde aranıyor

Kent merkezindeki 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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