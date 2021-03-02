Kayseri'de eş zamanlı operasyon! Sonunda yakalandılar

KAYSERİ'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 84 personelden oluşan 33 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 kişi her yerde aranıyor
Kent merkezindeki 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.