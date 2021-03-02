Nevşin Mengü'nün pozları herkesi şaşırttı! Tişörtteki yazı dikkat çekti

Elele dergisi için kamera karşısına geçen Nevşin Mengü'nün pozları dikkat çekti.

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Geçtiğimiz aylarda Olay TV ile birlikte yeniden ana haber spikerliğine dönen Nevşin Mengü, kanalın 25 Aralık 2020'de kapanmasıyla birlikte işsiz kalmıştı. Olay TV'nin kapanmasının ardından Mengü'nün yeni adresi Alman medya kuruluşu DW Türkçe olmuştu. Öte yandan Mengü, 30'un üzerindeki ülkede 150'den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'daki en büyük basım şirketlerinden biri olan Exen Springer'in web sitesinin başına geçmişti.



Her dönem yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Mengü bu kez de verdiği pozlarla gündeme geldi. Üzerine “Adaletin bu mu dünya” yazılı Türk bayraklı bir tişört giyen Mengü bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mengü'nün pozları kısa sürede 30 bini aşkın beğeni aldı.