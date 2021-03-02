BIST 1.522
DOLAR 7,33
EURO 8,81
ALTIN 406,19
HABER /  EKONOMİ

Erdoğan Toprak: Yakında 500-bin liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmaz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Değeri kalmayan 100 veya 200 liralık banknotların kullanımı arttı. Piyasada tedavüldeki banknotların yüzde 50'yi aşan bölümü bu banknotlardan oluşuyor. Yükseliş hızı bu şekilde sürdüğü takdirde yakında 500, hatta bin liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bankalara gönderilen 'ATM'lere küçük kupürlü banknot yerleştirme' talimatının telaş ve çaresizliği gösterdiğini savunarak, "500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor" iddiasında bulundu. Toprak, "Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale geldi. 500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor" dedi.

"Cüzdanlarda değersiz kağıt para kalabalığına dönüştü"

Sözcü'den Başak Kaya imzalı habere göre Toprak, şunları kaydetti: Nakit alışverişlerde artık file 250 liradan aşağı dolmuyor. Bu hayat pahalılığında küçük kupürlü banknotlar, cüzdanlarda değersiz kağıt para kalabalığına dönüştü. Değeri kalmayan 100 veya 200 liralık banknotların kullanımı da arttı. Piyasada tedavüldeki banknotların yüzde 50'yi aşan bölümü bu banknotlardan oluşuyor. Yükseliş hızı bu şekilde sürdüğü takdirde yakında 500, hatta bin liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmazdır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? Son anket kritik Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı haritadaki rengi ne?
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Rusya'dan tepki: Twitter yasalarımızı ihlal etti
Süleyman Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması: Daha yoğun denetim modeline geçiyoruz
Slovakya Sputnik V aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi
Fatih Terim resti çekti: Ben bu adama 11'de formam vermem
Suudi Arabistan hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Sakarya'da 60 yıldır dede mesleğini yapıyor! Bir günde 250 tane...
Tokat'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı bitti mi?
Yorumlar