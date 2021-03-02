Fatih Terim resti çekti: Ben bu adama 11'de formam vermem

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçının 18 dakikasında hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda için çarpıcı bir ifade kullandı. Faslı yıldıza bir kötü haber de Galatasaray yönetiminden geldi.

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Galatasaray'da sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı futbolcunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor. Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, mecburi rotasyona hazırlanıyor.

"Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem"

Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi.

Bir kötü haber de yönetimden

Sabah'ta yer alan habere göre; Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep eden yıldız oyuncu, olumsuz yanıt aldı. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı verdi.