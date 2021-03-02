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Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. 

Öte yandan İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.
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