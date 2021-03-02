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Samsun'da sokağa çıkma yasağı hafta sonu bitti mi son durum

SAMSUN'da haftasonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun net cevabı Kabine Toplantısı sonrasında geldi. Samsun Covid-19 vaka sayıları itibariyle kırmızı yani yüksek riskli iller listesinde olduğu için haftasonu sokağa çıkma yasağına kısıtlama getirildi. Cumartesi yasak yok, pazar ise sokağa çıkmak yasak.

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SAMSUN'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı sorusu Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu.Türkiye genelinde akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek. Samsun koronavirüs vaka sayıları itibariyle kırmızı renkli yani yüksek riskli iller arasında olduğu için haftasonu sokağa çıkma yasağı pazar günü uygulanacak. Cumartesi serbest olacak. 

Türkiye genelinde kırmızı ve turuncu listede olan 37 ilde sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü uygulalanacak, 40 ilde yasak kalktı. 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının sadece pazar günü devam edeceği iller:
Kırmızı ve Turuncu listede yer alan illerde hafta sonu yasağı devam edecek. Turuncu listede 21 il, kırmızı listede ise 16 il bulunuyor. Toplam 37 ilde sokağa çıkma yasağı bir süre daha yürürlükte olacak. 

Turuncu listede olan iller : Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Kilis, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan

Kırmızı listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller
Mavi listede olan iller: Uşak, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır

Sarı listede olan iller : Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Bursa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bayburt ve Kars

İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:

İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. 

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