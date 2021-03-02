Mersin'de gündüz vakti dehşeti yaşadı! Sohbet ederken vuruldu

MERSİN'de telefon dükkanı işleten bir kişi, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki telefoncu dükkanına hızla girerek, bir arkadaşı ile sohbet eden iş yeri sahibi E.A'yı tehdit edip, ardından bacağına tek el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.



Olay yeri kordon altına alınırken, bacağından yaralanan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, S.G. adlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.



