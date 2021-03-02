BIST 1.527
DOLAR 7,30
EURO 8,78
ALTIN 402,07
HABER /  YEREL

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu :20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen adreslerden birinde 1 kilo kokain ve sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şafak vakti yapılan baskılarda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Selvi 'kaseti var' denilen CHP'li vekili yazdı iğrenç ötesi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
'Acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana bu kez de kardeşi saldırdı
Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı
İran'da 4 kişi 'isyan çıkarmak' suçlamasıyla idam edildi
ABD'li vekillerden 'Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın' tasarısı
Kontrollü normalleşme haritası! İşte detaylar
İçişleri Bakanlığından normalleşme genelgesi
CHP'li Teoman Sancar'ın kasetini kim sızdırdı?
Yorumlar