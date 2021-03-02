Abdulkadir Selvi 'kaseti var' denilen CHP'li vekili yazdı iğrenç ötesi

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'komplo kuruldu' diyerek kendisini savunan Sancar'ı yazdı.

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CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Komplo kurulduğunu söyleyen Sancar ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin bir yazı da Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi. "İstifanın ardından pis kokular" başlıklı köşesinde Selvi, "Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor." diye yazdı.

Sancar'ın “Evet, kaset var diye baskı oluşturuldu” dediğini hatırlatan Selvi, "Ama işin içinde birtakım kirli ilişkiler olduğu belli" diyerek sorularını kamuoyu ile paylaştı:

Sorular sorular

Denizli milletvekili Teoman Sancar’ın açıklamaları ışığında madde madde sormak istiyorum.

1- İstanbul- Ataşehir-Bodrum ve Kuşadası üçgenindeki yolsuzluk iddiaları nedir?

2- Eşcinsellik iddialarından ne kastedilmektedir?

3- Teoman Sancar, “Evet, kaset var diye baskı oluşturuldu” dediğine göre, milletvekili bir kasetle tehdit mi edilmektedir?

İğrenç ötesi

Hadi danışmanıyla ilgili iddiaların ne olduğunu sormuyorum ama konu yargıyla intikal ettiğine göre tehdit, şantaj, yolsuzluk iddiası, eşcinsel ilişki dahil olmak üzere ortalığa çok büyük bir pislik saçılacak demektir. Şimdiden burnunuzu kapatın derim.

CHP’de kısa bir süre önce cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları yargıya taşınmıştı. Ama bu olay çok daha iğrenç. Hatta iğrenç ötesi olduğu anlaşılıyor."

Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın

Sancar iddialarla ilgili ne demişti?

Denizli’de yerel bir internet sitesine açıklama yapan Sancar, şunları söyledi:

“Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları... Eşcinsellik iddiaları... Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar. Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden? Evet, kaset var diye baskı oluşturuldu. Her türlü iftiraya belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim. Bir kaset falan ortaya çıkarsa bu ahlaksızca saldırılara medyanın karşısında cevap vereceğim.”