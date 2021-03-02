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HABER /  DÜNYA

Adana'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Anadolu Ajansı

Adana'da elektrik direğine çaptıktan sonra tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 77 AAF 547 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya devrildi. 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücü ile yolcu olan kişinin öldüğü tespit edildi.

Cesetler CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Ölenlerin kimliklerinin bulunamaması üzerine polis, otomobilin plakasını sorgulayarak bu kişilerin yakınlarına ulaştı.

Olay yerine gelenlerin yaptığı teşhiste kazada hayatını kaybedenlerden birinin H.T. (22) olduğu belirlendi.

Polis sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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