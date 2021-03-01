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Kayseri'de alkollü bir şahıs evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken; kaçan alkollü şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Sokak'ta meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Ali G., oturduğu müstakil evini yaktıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ali G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Evde maddi hasar oluşurken; yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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