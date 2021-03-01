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HABER /  EĞİTİM

Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Yüz yüze eğitimin de detayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla netleşti. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. 

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; 

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş  gruplar halinde haftada iki (2) gün, 

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, 

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır. 

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren...

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. 

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

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