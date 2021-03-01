Ankara'da bitti pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

TÜRKİYE'de normalleşme süreci ile 40 ilde hafta sonu yasağı kalkarken diğer illerde yasak pazar günü sürecek. İşte sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan iller:

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Yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) listede yer alan illerde pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. Ankara başta olmak üzere 40 ilde ise artık hafta sonu yasağı yok. Akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar olan sokağa çıkma yasağı ise tüm illerde bir süre daha devam edecek. Hafta sonları pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller şöyle:

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller :İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller

Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.



Sarı (orta risk) listede olan iller :Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars