THY'nin Oslo-İstanbul uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) Oslo-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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Norveç'in başkenti Oslo'dan İstanbul'a gelmek üzere havalanan TK-1752 sefer sayılı yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi. TC-LSF kuyruk tescilli yolcu uçağı havadayken yapılan bomba ihbarı sonrasında İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından güvenli bir alana çekildi. Polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde aramalar yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.