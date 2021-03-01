Microstrategy'den 15 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı

Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolarlık alım ile cüzdanına 19 bin 452 Bitcoin daha ekleyen Microstrategy, bu gelişmenin üzerinden bir hafta geçmemişken yeni bir alım haberi ile gündeme geldi. Şirketin 15 milyon dolarlık yeni bir alım yaptığını duyuran Microstrategy CEO'su Michael Saylor, bununla birlikte toplam Bitcoin sayısını 90 bin 859'a çıkarmış oldu.

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Bitcoin yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken Microstrategy firması, 90 bin 500 lotun bulunduğu Bitcoin hesabına yeni lotlar ekledi. 15 milyon dolarlık yeni alım yapan firma, her lotu 45 bin 710 dolardan toplam 328 Bitcoin alımı daha gerçekleştirdi.

Microstrategy CEO'su Michael Saylor, satın alımı şu paylaşımla duyurdu: