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HABER /  EKONOMİ

Ünlü ekonomistler Türkiye'nin büyüme performansını değerlendirdi

Anadolu Ajansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye ekonomisi, tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,8 büyümeyi başardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, "Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü iyileşme gösteren ülkeler arasında" dedi.

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Tüm ekonomilerinin zor dönemden geçtiği süreçte Türkiye, attığı adımlarla pozitif büyüme gösteren iki ülkeden biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen yılın son çeyreğinde GSYH yüzde 5,9 arttı. Bu sonuçla Türkiye ekonomisi, 2020 yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydetti. 

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyüme verisinin beklentilerin altında olmasına karşın yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. 4. çeyreğin 2021 yılına da işaret ettiği için açıklanan büyüme verisinin önemli olduğunu vurgulayan Abarca, "Büyümenin son çeyrekte yüzde 6'ya yaklaşarak oluşturduğu baz etkisi oldukça yüksek bir seviyede. Bu durum; Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5 veya 6'lık büyüme performansını kolayca gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bu anlamda politikalarda enflasyonu düşürmek üzerine odaklanılması gerekir" diye konuştu.

"Türkiye en güçlü iyileşme gösteren ülkeler arasında"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de Türkiye'nin, 2020'yi büyümeyle tamamlayan az sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü iyileşme gösteren ülkeler arasında yer aldığını belirten Tuvey, kasım ayında para politikasında yapılan değişikliklerin Türkiye'nin ödemeler dengesinde krize düşmesini engellediğini kaydetti.

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