BIST 1.527
DOLAR 7,25
EURO 8,74
ALTIN 405,10
HABER /  YEREL

İzmir'de tarlada buldu! Üstünde Yunan alfabesiyle yazılmış yazılar var

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de tarlasını süren bir çiftçi Roma döneminden kalma tarihi kitabe buldu.

Abone ol

İlginç olay Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi Yarıkbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Y. E. isimli çiftçi tarlasını sürdüğü esnada Patos isimli tarım aletine takılan bir taş fark etti. Tarla sürmesine engel olduğu için iş makinesi ile taşı yerinden çıkardı. Üzerinde Yunan alfabesi ile yazıların olduğunu gören çiftçi, tarihi değeri olduğunu düşünerek konuyu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, 170 x 64 x 64 cm ebatlarında ve üzerinde Yunan alfabesi olduğu değerlendirilen yazıları görmeleri üzerine Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Kitabe sonrasında yetkililere teslim edildi. Yapılan ilk incelemede, kitabenin yaklaşık 2000 yıl önce Roma dönemine ait olabileceğini değerlendirilirken, kesin raporun inceleme tamamlandıktan sonra verileceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yaşını duyan inanamadı! Samsun'da 4 kişi zor kaldırıyor ailenin hayatı kabusa döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muhammed Tapar eşi Gevher kimdir kim oynuyor? Tapar tarihteki yeri
David Beckham'ın hedefi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi
Kılıçarslan kimdir mezarı nerede 1. Kılıçarslan nasıl ne zaman öldü?
Dünyada sadece 42 tane var! Muğla'da operasyonda bulundu
ABD’de feci olay! Soyguncular gasp ettikleri kadını arabayla metrelerce sürükledi
CHP'li Faik Öztrak'tan Teoman Sancar açıklaması! Gündeme oturan taciz, eşcinsellik kaset iddiaları
TÇÜD açıkladı! Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak ayında yüzde 12,7 arttı
Vakaların patladığı Finlandiya'da hükümet karar aldı! Ohal ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a ilişkin dikkat çeken mesaj
Markus kimdir Uyanış Büyük Selçuklu Markus tarihteki yeri ve önemi
Yorumlar