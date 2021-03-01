Markus kimdir Uyanış Büyük Selçuklu Markus tarihteki yeri ve önemi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus rolünü canlandırmaya başlayan Kaan Taşaner merak ediliyor. Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney gibi dizilerde de rol alan Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

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Kaan Taşaner'in hayatı ve dizileri araştırılıyor. Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Kaan Taşaner, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Markus karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus karakterini canlandıran Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Kaan Taşaner Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Uyanış Büyük Selçuklu Markus'un tek amacı Türkler'i durdurmaktır. Romalı komutan Markus'un bu nedenle düşmanı ise Selçuklu hükümdarı Melikşah'tır. Markus'u ise Kaan Taşaner canlandırıyor. Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Kaan Taşaner kimdir:

Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.