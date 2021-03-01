Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Pandemi hızımızı kesmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak hızlarının kesilmediğini ve yola devam edeceklerini vurguladı. Oktay," Türkiye G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kat etti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı haberini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye G-20 ülkeleri içinde Çin ile büyüme kat etti'

"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."