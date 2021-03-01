Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Duygu Demirdağ'ın yeni adresi belli oldu

Olay TV'nin kapanmasıyla işsiz kalan Duygu Demirdağ'ın yeni adresi belli oldu.

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CNN Türk'te Ana Haber ve Gündem Özel programlarının sunuculuklarını yapan Duygu Demirdağ, 2018 yılında medya grubunun Demirören grubuna satılmasıyla CNN Türk'ten ayrılmıştı. Bir süre Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'da program yapan Duygu Demirdağ, ardından Olay TV'de çalışmıştı. 25 Aralık 2020'de kapanan Olay TV'den sonra işsiz kalan Duygu Demirdağ'ın yen adresi belli oldu.



Demirdağ, bu akşamdan itibaren Filli Boya'nın eski sahibi Gözde Akpınar'ın sahibi olduğu dijital içerik platformu Gain Medya ekranlarında olacak. Duygu Demirdağ hafta içi her akşam saat 18.00'de ekrana gelecek olan Duygu Demirdağ ile Canlı isimli bir haber programı sunacak.



Duygu Demirdağ kimdir?

1987 yılında, Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı. Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başladı. 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi. Kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.







CNN TÜRK Haber Merkezi’ne 2010 yılında katıldı. Muhabir olarak, “Türkiye’nin Enerji Haritası”, “Yeni Muhafazakarlar”, “Yokluk 4 Mevsim”, Yunanistan Ekonomik Krizi” gibi dosyaları hazırladı. Sahadan, stüdyoya geçiş yaptı. Gece Haberleri ile başladığı spikerlik yolculuğuna 2 yıl boyunca Hafta Sonu Ana Haber’i sunarak devam etti. Seçim dönemlerinde ve siyasi partilerin kurultay süreçlerinde özel yayınlarla ekranda oldu. Gündem Özel tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. 2018 yılında CNN Türk’ten ayrıldı ve DW ile anlaşmaya vardı. Olay TV'de hafta içi 5 gün yayınlanan haber programını sundu.