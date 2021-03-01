Papa Francis Kuzey Irak'ta Barzani ile görüşecek! Tarihte bir ilk

Papa Francis, Kovid-19 salgınına rağmen ilk kez Irak’a ziyaret gerçekleştirecek. Böylece tarihte ilk kez bir Papa Irak'a ziyarette bulunmuş olacak. Peki ziyaretin sebebi ne?

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Vatikan lideri Papa Francis, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ali El Sistani ile 5-8 Mart'ta Irak’ta görüşecek. Görüşme, Papa’nın IŞİD’le çatışmalar nedeniyle boşaltılan antik Hıristiyan yerleşim yerlerine ziyaretini de içerecek gezisi sırasında gerçekleşecek.

Vatikan, Pazartesi günü, Corona virüsü salgını nedeniyle konutuna kapanan Papa'nın, 16 aydan sonra ilk yurt dışı gezisini 5 ile 8 Mart tarihleri arasında Irak’a yapacağını açıkladı ve ziyaretin güzergahını yayınladı. Koronavirüsü aşısı olan 84 yaşındaki Papa, pandemiye ve süregelen güvenlik endişelerine rağmen ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor.

Francis'in Irak'a ilk papalık ziyaretini yapmasının ana nedeni, Irak'ta bulunan Hıristiyanlar’a destek vermek. Papa Francis Irak'ı 2014’te ziyaret etmeyi planlamıştı. 2000 yılında da Papa 2. Jean Paul benzer bir ziyaret yapmak istemişti. Ancak ikisi de güvenlik endişeleri nedeniyle seyahatlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Ziyaretin amacı

Papa Francis Bağdat'taki ilk gününde Francis, Sayidat El Nejat Kilisesi’ni ziyaret edecek; rahip ve rahibelerle görüşecek. Süryani Katolik kilisesi, 31 Ekim 2010’da Pazar ayini sırasında saldırıya uğramış ve 58 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı o dönem Irak El Kaidesi’ne bağlı olan IŞİD üstlenmişti.

Ziyaretinin ikinci gününde Papa Francis, dünyanın önde gelen Şii liderlerinden Sistani'nin memleketi Necef'e gidecek. Papa aynı gün Hz. İbrahim'in doğum yeri olan antik Ur kentinde de bir dinlerarası buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Francis, Irak'taki son gününde Kuzey Irak’a da gidecek ve ülkede en fazla Hıristiyan nüfusun bulunduğu Ninova Ovası’ndaki Musul ve Karakuş kentlerini ziyaret edecek.

Programa göre, Papa Francis, Erbil ziyaretinin ardından da Musul’da savaşta hayatını kaybeden kurbanlar için düzenlenecek olan ayine katılacak. Daha sonra Karakuş’taki Tahira el Kübra Kilisesini ziyaret edecek olan Papa, Erbil’e dönerek Franso Heriri Stadyumu'nda 10 bin kişinin katılımı ile düzenlenecek olan merasime iştirak edecek.

Papa, 8 Mart’ta Erbil’den Bağdat’a dönecek. Bağdat’ta düzenlenecek olan uğurlama töreni ile Vatikan’a uğurlanacak.