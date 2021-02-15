25 Aralık'ta kapanmıştı! Olay TV'de flaş karar: 180 gazeteci...

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

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1994 yılında Cavit Çağlar tarafından Bursa’da yerel bir televizyon kanalı olarak kurulan Olay TV, kısa süre önce kabuk değiştirerek haber kanalı formatında izleyiciler ile yeniden buluşmuştu. Merkezini İstanbul'a taşıyan ve çeşitli medya kuruluşlarından flaş isimleri transfer eden kanal, 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandırmıştı.



İş insanı Cavit Çağlar ile yolları ayrılan Olay TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Köksal yeni bir kanal arayışındaydı. Olay TV'nin yüzde 70 finansmanını sağlayan Köksal'ın, KRT TV’yi satın aldığı iddia edilmiş ancak bu KRT üst yönetimi tarafından yalanlanmıştı. Olay TV'de bugün kritik bir gelişme yaşandı. Toplantıya çağrılan çalışanlara kapanma ve tasfiye kararı iletildi.







"Kendim de inandım sizleri de inandırdım"

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, bugün saat 11.00'de kanal merkezinde çalışanlarla bir toplantı yaparak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Sarılar, "Bu yola çıkarken böyle olacağını ben de bilmiyordum. Kendim de inandım sizleri de inandırdım kendi adıma hepinizden özür dilerim. Çok çabaladık olmadı. Hüseyin Köksal beyin kanal satın alma çabaları başarısız oldu. İşsizlik maaşı için bir çalışma yapacağız. Kimseyi mağdur etmemek için tazminat olaylarına bakacağız. Herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.



180 gazeteci işsiz kaldı

Gelişmeleri Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "OLAY TV ekibi az önce Kağıthane Cendere'deki binada toplandı. Kanal kurma girişimini sürdüren yöneticiler, sonuç alamadıkları için faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı." dedi. Yarkadaş açıklamasının devamında 180 gazetecinin işsiz kaldığını belirtti.