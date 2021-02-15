Malatya'da film çekimindeydi! Usta oyuncu Toygun Ateş'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi gören 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş entübe edildi.

Abone ol

Film çekimleri esnasında koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, entübe edildi. Müzisyen Onur Akay, Ateş’in Ateş hakkında yaptığı paylaşımda “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar’a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yattığını bana söylediler.” ifadelerini kullandı.







Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954’te İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976’da ‘Mağlup Edilemeyenler’ filminde başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyordu.