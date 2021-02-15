BIST 1.559
DOLAR 6,98
EURO 8,47
ALTIN 407,96
HABER /  YEREL

Kayseri'de toplu cenaze namazı kılındı! Koronavirüs vakaları patladı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı.

Abone ol

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 15 gün önce Zeynep Arı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da 3 ölünün olduğu aile içi katliamın altından dram çıktı! Meğer yıllar önce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin açıklama! Bu hafta netleşiyor
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Nagehan Alçı: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe resmini yapan ortada yok, Doğu ve Selahattin tutuklu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Uygur Türkleri açıklaması
EBA öğrenci giriş ekranı-MEB derse giriş nasıl olur
Şırınga çikolatadan ölümde 6 kamu görevlisine istenen ceza belli oldu
Feyenoord, Orkun Kökçü ile coştu farka koştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Balyoz Davası’nın son sanığına beraat kararı
Hakkari'den mide bulandıran haber! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti
Yorumlar