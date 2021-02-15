EBA öğrenci giriş ekranı-MEB derse giriş nasıl olur

2. dönem başladı, uzaktan eğitim 15-19 Şubat haftasında da devam ediyor. EBA giriş saatleri ve haftalık ders programları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki 5. ve 8. sınıf öğrencileri EBA'ya saat kaçta girebiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı.

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EBA canlı ders giriş ekranı, 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzaktan eğitim devam ederken öğrenciler 15-19 şubat ders programını ve EBA giriş saatlerini araştırıyor. Sabah saatlerinde başlayan EBA canlı ders eğitimleri, 08.30 ile 20.20 saatleri arasında devam edebiliyor.

Bu ders saatleri, okul müdürlüklerinin belirlediği program dahilinde gerçekleşiyor. Diğer taraftan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı da canlı derse katılamayan öğrenciler için müfredat dahilinde eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. İşte, EBA giriş ile canlı yayın ekranı ve EBA TV yayın akışı detayları

EBA canlı yayın akışı ve EBA canlı ders giriş ekranı, 15 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ders programı ve yayın akışı bilgileri ile EBA canlı derse katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 08.30 ila akşam 21.30 arasında derslerini görmeye devam edecek. İşte, 15 Eylül EBA canlı ders giriş ekranı ve EBA canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

EBA CANLI DERSE KATIL EKRANI

EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.

EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.

Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.

İlkokullar Her Gün

Uzaktan eğitim sisteminde ilkokul öğrencileri velileriyle birlikte her gün saat 21: 00 ile 24: 00 arasında EBA'ya giriş yapabilecekler. Ortaokul 5'inci sınıflar haftanın 4 günü, günde kendileri için belirlenen 2 saatlik dilimlerde Eba'ya giriş yapacak. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 09: 00 ile 11: 00 saatleri arasında, salı ve cuma günleri de saat 13: 00 ile 15: 00 arasında EBA'yı kullanacaklar. 5'inci sınıf öğrencileri salı, perşembe ve cumartesi günleri EBA'ya giremeyecekler. 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri haftanın 5 günü günde 2 saat EBA'dan yararlanabilecekken 6'ncı sınıflar cuma, 7'nci sınıflar ise perşembe günleri EBA'ya giriş yapamayacaklar. Lise Giriş Sınavlarına hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri için ise haftanın 7 günü saat 19: 00 ile 21: 00 aralığında EBA'ya giriş sağlayabilecekler.

11 ve 12'lere 7 gün ayrıldı:

Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA’ ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler. Lise 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler. Öğretmeler de EBA sistemini her gün, günde 12 saat kullanabilecekler. Girişler akşam saat 21: 00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA sisteminden yararlanabilecekler.

Canlı yayın EBA nasıl izlenir: EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.