Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp kararı! 8 Şubat'tan itibaren durdurulucak

Rekabet Kurulu, yeni gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'a açmış olduğu soruşturma kapsamında, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını durdurmasına ve tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesine karar verdi.

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WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyuran Rekabet Kurulu, söz konusu soruşturmada kararını verdi. Buna göre Facebook, Türkiye’deki kullanıcılar için WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durduracak.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada “Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesine” karar verildiği aktarıldı.

Rekabet Kurulu'nun verdiği karar şöyle: “Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”