Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir ne iş yapıyor?

Var Mısın Yok Musun programı ile ünlenen ve bir dönem televizyonda yemek programı sunan Nursel Ergin'in mayosu ile karlara atladığı videosu olay oldu. Sosyal medyanın diline düşen bu videodan sonra Nursel Ergin'in hayatı merak edildi. Peki kimdir Nursel Ergin, kaç yaşında, kızı Bengü Çınar kim ve kiminle evli?

Abone ol

Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'a katılan ve hayat hikayesi ile milyonları derinden sarsan Nursel Ergin Rusya'da mayo ile karlada atladığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gündem olan videosunun ardından Nursel Ergin'in hayatı merak edildi. İş adamı Murat Akyer ile 2017 yılında evlenen Nursel Ergün'ün ilk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı var. Murat Akyer ile evlendikten sonra annesi ile arası açılan Bengü Çınar Kadir Has Üniversitesi'nde İç Mimarlık bölümünde okuyor. Peki Nursel Ergin kim, eşi iş adamı Murat Akyer kim?

Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, mayoyla karlara böyle atladı.

Nursel Ergin evlendiğinde neden tepki görmüştü: Murat Akyer'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı. Mayıs 2016'da hastalığı yendi.

Çift avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı.

Eylül 2016'da boşandılar. Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.

Nursel Ergin kimdir: İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.