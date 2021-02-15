Savaş Yurtseven kimdir Aslı Hünel kocası ne iş yapıyor?

Savaş Yurtsever kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Uzun süredir şarkıcı Aslı Hünel ile birlikte olan Savaş Yurtsever evlendi. Peki Savaş Yurtsever mesleği ne ne iş yapıyor? KOLUMAN otomobil firmasında satış müdürü olan Savaş Yurtsever 1975 doğumlu.

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Savaş Yurtsever kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Şarkıcı Aslı Hünel ile uzun bir birliktelikten sonra evlenen iş adamı Savaş Yurtsever'in hayatı ve mesleği merak konusu oldu. Peki 11 Aralık'ta şarkıcı Aslı Hünel ile nikah masasına imza atan Savaş Yurtsever kimdir?

Savaş Yurtsever kimdir: Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

11 Nisan'da evlendiler: Bir süredir beraber olan oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever 11 Nisan'da dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Seda Sayan, Alişan, Safiye Soyman ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Aslı Hünel'in kocası kim olacak soruları merak konusu oldu. Oyuncu Saruhan Hünel'in de kardeşi olan Aslı Hünel 1977 İstanbul doğumlu. Aslı Hünel'in anne ve babası da Arap asıllı. Aslı Hünel'i daha yakından tanıyalım işte Aslı Hünel'in biyoğrafisi...

Aslı Hünel kimdir: 1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.