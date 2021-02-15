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Olay yeri Samsun! 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

SAMSUN'da 39 yaşındaki Sevcan Doğan 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 721. Sokak'taki binanın en üst katında oturan Sevcan Doğan (39), evinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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