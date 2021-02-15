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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Batı'ya: 'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı'nın Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesine sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı devam ediyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter'dan Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, öldürülen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, öldürülen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü duyurulmuştu.

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