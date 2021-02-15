BIST 1.553
DOLAR 6,98
EURO 8,47
ALTIN 408,68
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Gara operasyonuna kınama

Terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, operasyonları "yasa dışı" olarak gördüğünü belirterek "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.

50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.

Ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mağara katliamında şehit olanlardan birinin daha kimliği belli oldu! İşte 12 şehidin kimlikleri
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı
Uşak hava durumu 15 günlük saatlik tahmin MGM güncelledi
Onyekuru'dan Mostafa Mohamed mesajı: Senin için ne yapayım abiii
Kılıçdaroğlu’ndan 'yeni anayasa' yorumu: Söylemleri arasında 180 derece fark var
Üçüncü dalga uzak değil! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek'ten 'gevşeme' uyarısı
Fenerbahçe’de komutan Mesut Özil! Tecrübesini konuşturdu
Balıkesir hava durumu 15 günlük haritalı yeni rapor
Bartın'da kolonya 57 yaşındaki adamın hayatına mal oldu
Yorumlar 3 yorum