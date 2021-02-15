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Balıkesir hava durumu 15 günlük haritalı yeni rapor

BALIKESİR hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Balıkesir'de kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Balıkesir'de sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Balıkesir durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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BALIKESİR hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Balıkesir'de perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -7 dereceye kadar düştüğü Balıkesir'de kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Balıkesir'de hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Balıkesir saatlik hava durumu raporu.

Balıkesir'de 57 kırsal mahalle yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. 

Balya'da 12, Dursunbey'de 2, İvrindi'de 8, Savaştepe'de 19, Gönen'de 13, Sındırgı'da 2 ve Susurluk ilçesinde de 1 yol olmak üzere toplam 57 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl ve ilçe yollarında Karayolları ekipleri, mahalle yollarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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