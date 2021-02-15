Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden ikinci çocuk haberi geldi! Fotoğraftaki ayrıntı şaşırttı

İNGİLTERE'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın ikinci çocuklarını bekledikleri duyuruldu. Fotoğraftaki elbise ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.

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Meghan Markle ve Prens Harry çifti dört kişilik bir aile olmaya hazırlanıyor. Sussex Dükü ve Düşesi, dün, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Yeni bebek, çiftin 6 Mayıs'ta iki yaşına girecek olan Archie adlı oğullarına kardeş olacak. Çiftin sözcüsü, "Archie'nin ağabey olacağını doğruluyoruz. Sussex Dükü ve Düşesi ikinci çocuklarını bekledikleri için çok mutlu" ifadesini kullandı.



39 yaşındaki Meghan Markle ve 36 yaşındaki Prens Harry, hamilelik haberini fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte duyurdu. Fotoğrafta karnı belirginleşen Düşes, Prens Harry'nin kucağına yatarken görülüyor. Fotoğrafta dikkat çeken detay, Düşes'in oğlu Archie'ye hamileyken giydiği Carolina Herrera tasarımı elbiseyi tekrar giymiş olması. Markanın kreatif direktörü Wes Gordon ile Misan Harriman, çiftin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tebrik ettiler.







Kraliyet ailesi rolllerini bıraktılar

Markle, 25 Kasım'da New York Times için kaleme aldığı makalede, geçen temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı. Düşes, duygusal yazısında, "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek" ifadesini kullanmıştı. Meghan ve Harry çifti, geçen yıl kraliyet ailesi rollerini resmi olarak bıraktı. Kararda, normal bir aile hayatına sahip olma isteklerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bir saray kaynağı daha önce People dergisine konuşarak, çiftin kraliyetten ayrılmalarıyla ilgili "Nükleer düğmeye basacaklarını biliyorlar" demişti.







"Dünyanın en iyi iki adamına sahibim"

Çift, mart ayı ortalarında California'ya taşındıktan sonra Montecito bölgesindeki yeni evlerinde yaşamaya başladı. Yeni hayatlarında yeni kurdukları vakıfları Archewell'i geliştirmeye odaklandılar. Markle, oğlu Archie'nin 2019'daki doğumundan kısa bir süre sonra, "Bu bir sihir. Oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en iyi iki adamına sahibim, bu yüzden gerçekten mutluyum. O (Archie) bir rüya gibi" ifadesini kullanmıştı. Prens Harry ise, "Hayal edebileceğim en şaşırtıcı deneyim oldu. Onunla değerli zamanlar geçirmeyi dört gözle bekliyoruz, çünkü yavaş yavaş büyümeye başlıyor" diye konuşmuştu.