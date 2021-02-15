Kocaeli hava durumu saatlik tahmin kar kaç gün sürecek?

KOCAELİ hava durumu için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kocaeli'de kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kocaeli'de sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Peki 15 günlük haritalı Kocaeli durumu tahmini ne diyor, saatlik hava durumu raporuna göre kar ne zaman duracak?

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KOCAELİ hava durumu için meteorolojinin yoğun kar yağışı tahmini tuttu. Pazar akşamı başlayan kar yağışı Kocaeli'de perşembe gününe kadar devam edecek. Sıcaklıkların özellikle gece -8 dereceye kadar düştüğü Kocaeli'de kar yağışı bugün etkisini arttıracak. Peki 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Kocaeli'de hava durumu ne olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 15 Şubat pazartesi Kocaeli saatlik hava durumu raporu.

Kocaeli Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.