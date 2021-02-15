Sinan Engin'den Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuna olay yorum

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken maça damga vuran penaltı pozisyonu oldu. Otoriteler, pozisyona penaltı derken Sinan Engin, ''Hakemlerimizin hepsi utanmaz! Aynı zamanda terbiyesizler. VAR'a da çağırmıyorlar. Bu sene şampiyonu hakemler belirleyecek!'' şeklinde yorumda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Erkan Özdamar yönetti. Son haftayı lider kapatan Galatasaray, Süper Lig'de 51 puanla zirvedeki yerini korudu. Kasımpaşa ise 26 puanla 15. sırada yer aldı. Mücadele 1-1 devam ederken Kasımpaşa'da Varga'ya ceza alanı içinde Kerem Aktürk'ün yaptığı faulden sonra yerde kaldı ancak hakem Erkan Özdamar 'devam' kararı verdi.

Maçtan sonra Kasımpaşa Kulübü, sert bir açıklama yaparak hakem yönetimini eleştirirken spor yazarları da müsabakayı değerlendirdi.

Deniz Çoban: Kasımpaşalı oyuncu burada hızlı davranıp topu çalıyor. Hakem de görebileceği en iyi yerden görüyor pozisyonu... Sonra eliyle çarpışma işareti yapıyor. Bu net bir penaltı. Tartışılmayacak bir penaltı bu... VAR'la diyaloğa geçtiler. Muhtemeldir ki, VAR burada ne olduğunu sordu. Keşke imkanım olsa da aralarında ne konuştuklarını bilsem! Orta hakem 'Kırmızılı topa dokunamadı' veya başka türlü bir söz söylese, VAR'ın diyeceği tek şey "Gel izle" olur. Bu net bir penaltı.

Rıdvan Dilmen: Tesadüf değil 4 büyükler lap diye bir anda ilk 4'e yerleşiyor! Kasımpaşa lehine verilmeyen penaltıyı tartışmak istemiyorum. Pozisyon net penaltı. Bu sezonun şampiyonunu hakemler belirleyecekse bu lig oynanmasın!

Sinan Engin: Hakemlerimizin hepsi utanmaz! Aynı zamanda terbiyesizler. VAR'a da çağırmıyorlar. Bu sene şampiyonu hakemler belirleyecek!

Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dediğimde herkes bana kızdı. Bugün gördük ki Galatasaray'a maçı verdiler. Dün Trabzonspor maçında Nwakaeme'yi atamadılar. Atsalar Fenerbahçe maçında oynayamayacaktı. 14 Şubat 2021 tarihi, Türk futboluna kara gece olarak geçmiştir. Bırakın bu Sevgililer Günü ayaklarını. Kasımpaşa'nın penaltısını vermeyen adamla ben futbol konuşmam. Fırat Aydınus, geçen sene Fatih Terim'e 8-9 maç ceza aldırmıştı. Ondan sonra sorunlar yaşadı. Aynı sorunları yaşamamak için bugün VAR'a çağırmadı. Bana masal anlatmayın, Galatasaray bugün hakem ile kazandı.

Serdar Ali Çelikler: Kasımpaşa'nın penaltısını vermiyorsun. 15 metreden Onyekuru'nun penaltısını verirken koşarak gidiyorsun -ki, doğru karar. Hakem bir an 'Verin penaltıyı ben atayım' diyecek sandım. O zaman sen Allah'tan değil, Galatasaray'dan korkuyorsun.

Abdülkerim Durmaz: Zumbacı Erkan Özdamar, kıvrak bir bel hareketi ile maçı Kasımpaşa'dan alıp Galatasaray'a vermiştir.

Erman Toroğlu: Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyona ben penaltı vermem. Ben penaltı vermem, bence değil. Bu pozisyona ben çok net penaltı vermem. VAR da bunu çağırmaz, hakem 3 metreden devam diyor, artık onu dedikten sonra VAR çağıramaz, ben görüyorum, Fırat'ı ilgilendirmiyor. Hakem böyle pozisyonlarda oyunu devam ettirdi, ne pozisyonlar devam ettirdi, benim hoşuma gitti.

Emre Bol: Galatasaray'ın bugünkü galibiyeti, şaibeli bir galibiyettir. Galatasaray'ı yarışta tuttular. Bu sene bir el Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tuttu. Beşiktaş şampiyonluk yarışında değil mi? Neden konuşmuyorsunuz?