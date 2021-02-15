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Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 23 şüpheli hakkında yakalama kararı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından FETÖ şüphelisi 23 kişinin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu yapıldı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 23 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca FETÖ faaliyet gösterdikleri belirlenen 23 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" denildi. 

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