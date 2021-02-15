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BAE, tarihinde ilk kez İsrail'e bir büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.

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İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.

Twitter'dan açıkladı
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud al Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Uteybe, açıklamasıyla birlikte atamanın yapıldığı törene ilişkin de bir fotoğraf paylaştı.

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