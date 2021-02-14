Çin dünyayı kandırdı mı? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de 2019 Aralık'ta 174 olarak gösterilen koronavirüslü vaka sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmacıları, Corona virüsünün (koronavirüs) kökenlerini araştırmak üzere Çin'de yaptıkları çalışmada, virüsün 2019 Aralık tarihinde tahmin edilenden çok daha yaygın olduğunu ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre; DSÖ ekibi Çinli yetkililerin söylediğine göre corona virüsüyle ilk enfekte olan hastayla konuşma şansı da buldu. 40'lı yaşlarda olan ofis çalışanının bir seyahat kaydı yok ve 8 Aralık 2019'da virüsle enfekte oldu.

Çin'den kısa süre önce İsviçre'ye dönen Embarek, CNN televizyona yaptığı açıklamada, "Virüs Çin'de Aralık ayında yaygın şekilde dolaşıyordu, ki bu yeni bir bulgu" ifadesini kullandı.

DSÖ'nün gıda güvenlik uzmanı olan Embarek, araştırma ekibine Çinli bilim adamları tarafından Aralık 2019 ve civarında belirlenen 174 corona virüsü vakası gösterdiğini söyledi. Bunların 100'üne laboratuvar testleriyle, 74'üne ise hastanın gösterdiği semptomlar üzerinden klinik bulgularla teşhis koyuldu.

Peter Ben Embarek bu sayının muhtemelen daha fazla olduğunu ve Aralık'ta Wuhan'da tahmini 1000'i aşkın Covid-19 hastasının bulunduğunu öne sürdü.

Herhangi bir modelleme yapmadıklarını anlatan Embarek, "Fakat biliyoruz ki enfekte nüfustan tahmini rakamlar var. Yaklaşık yüzde 15 ağır vaka olarak sonuçlanıyor ve büyük çoğunluğu hafif vakalar" ifadelerini kullandı.

Embarek, 13 farklı genetik dizisi bulunan SARS-COV-2 tespit ettiklerini söylerken, bu durumun virüsün Aralık 2019 öncesinde dolaşımda olduğunu ortaya koyabileceği ifade ediliyor.