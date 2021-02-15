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Altun'dan CHP'li Özel'e "incinmiş" göndermesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e twitter'dan cevap verdi. İşte dün gecenin o en çok konuşulan tweeti;

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisini twitter'dan engellediğini söylediği CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e cevap verdi. Altun, Özel için "kendisine mesafe koydum. İncinmiş" yorumunda bulundu.

Polemik, CHP'li Özgür Özel, twitter'dan Altun'un kendisini engellediğine ilişkin ekran görüntüsünü "Anlaşılan birilerinin kimyası bozulmuş" notuyla paylaşmasıyla başladı. 

Bu yorumun ardından Altun, Özel'e twitter'dan cevap verdi. İşte Altun'un son günlerde çokça konuşulan "incinmişsin" videosuna gönderme yaparak yaptığı o paylaşım;

"Kıymetli takipçilerim... Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini. Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum. İncinmiş..." 

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