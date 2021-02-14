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İstanbul'da yüz yüze eğitime kar yağışı ve fırtına engeli

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte güzel bir kış günü yaşandığını belirterek, "Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul'da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini vurgulayan Yerlikaya, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Buna göre; İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını anımsatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

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