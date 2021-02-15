Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralıklarla devam eden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini açıkladı. İstanbul Valiliği, Çarşamba gününü kadar yağışların etkili olacağını belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bir kez daha yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Eyüpsultan'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bir lisenin spor salonunun çadır çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 6 araç hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, bugün ve yarın da kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.





Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Eyüpsultan'da spor salonunun çatısı çöktü

Bu arada Eyüpsultan'da bir lisenin spor salonunun çadır çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 6 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'taki bir lisenin spor salonunun çadır çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çöken çadırın altında kalan 6 araç hasar görürken, bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

İhbar üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışının bugün ve yarında etkili olacağı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu arada İstanbul'da kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacak.