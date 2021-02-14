Edirne'de hangi okullar tatil edildi 15 Şubat tatil olan okulların listesi

EDİRNE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Edirne Valiliği'nden gelen son habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi yüz yüze eğitime geçecek bazı köy okullarında eğitime kar tatili arası verildi. Peki Edirne'de hangi ilçelerde ve köy okullarında tatil oldu?

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EDİRNE'de okullar tatil mi sorusu artan kar yağışının ardından veli ve öğrencilerin gündemi oldu. Gece başlayan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı ve Edirne'nin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara ise 1 günlük kar tatili geldi. Peki yarın yani 15 Şubat pazartesi Edirne'de hangi ilçelerde ve hangi okullarda kar tatili var?

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Edirne'de kayak keyfi: Uzun süredir kara hasret vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp evlerinin önünde çocuklarıyla birlikte kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Edirne'de yaşayan emlakçı Lüftü Yılmaz ise kayak takımlarını alarak sokağa çıktı, karla kaplı sokaklarla kayak yaptı.

Kovid-19 nedeniyle kayak merkezine gidemediğini belirten Yılmaz, sokakta kayarak bu hasretini gidermek istediğini ifade etti.