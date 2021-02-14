BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da okullar tatil mi 15 Şubat hangi okullar tatil edildi?

SAKARYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Sakarya Valiliği'nden gelen son habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi yüz yüze eğitime geçecek bazı köy okullarında eğitime kar tatili arası verildi. Peki Sakarya'da hangi ilçelerde ve köy okullarında tatil oldu?

Abone ol

SAKARYA'da okullar tatil mi sorusu artan kar yağışının ardından veli ve öğrencilerin gündemi oldu. Gece başlayan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı ve Sakarya'nın bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan okullara ise 1 günlük kar tatili geldi. Peki yarın yani 15 Şubat pazartesi  Sakarya'da hangi ilçelerde ve hangi okullarda kar tatili var?  

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. 

Kar etkisini arttırdı: Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. 

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, kar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji tahminlerine göre Sakarya'da hafta sonu beklenen kar, gece saatlerinde başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun seyreden, il ve ilçe merkezlerinde de etkili olan yağış nedeniyle her yer beyaza büründü.
Yağışın sürekli ve hafif seyretmesi nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv sektöründe üretim ve ihracat ocakta azaldı! İşte yılın ilk verileri
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Edirne'de okullar tatil mi Edirne'de hangi okullar tatil edildi?
İYİ Parti'de çok sert şehit kavgası! Ümit Özdağ "istifa" dedi Bahadır Erdem'e "hain"
MHRS aşı randevusu alma koronavirüs aşı randevu alma sayfası girişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması
1202 gündür tutuklu Osman Kavala: Dava sürecim tiyatroya döndü
Malatya Valisi Aydın Baruş: Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından 10'unun kimliği belirlendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı
Hızır orucu ne zaman açılır 2021 saat kaçta açılır?
Yorumlar