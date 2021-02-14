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HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşın mağarada vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var"

İçişleri Bakanı Soylu; açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi... Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.

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