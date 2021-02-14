POMEM ön sağlık kontrol yerleri sorgulama sayfası 2021

Ön başvuru sürecinden başarı ile geçen binlerce adayın katılacağı sınav öncesi, giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 27. dönem POMEM sınav giriş yerlerini e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanacak.

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Polis olmak isteyen binlerce aday POMEM alımlarının ilk aşaması olan ön sağlık kontrolüne çevrildi. Kurum tarafından yapılan daha önceki açıklamada, ‘Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.’ denilmişti. 15 Şubat tarihinde başlayacak olan ön sağlık kontrolleri için sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde. Peki, POMEM ön sağlık kontrolü yerleri açıklandı mı? POMEM 27.dönem sınav giriş belgesi açıklandı mı 2021?

27. dönem POMEM sınav yerleri açıklandı:

POMEM sınav giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile yayınlandı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön sağlık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Sınav yerlerini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

POMEM SINAV YERLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak: 27. dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınavı:

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.