LİMAK Holding'in patronu Nihat Özdemir: Kanal İstanbul'la ilgileniyoruz

Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini açıkladı.

Abone ol

İşadamı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini belirtti. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Özdemir, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" ifadesini kullandı.