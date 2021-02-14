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Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'i engelledi! Gökçek: Ekrem neden korktu ki...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da Melih Gökçek'in kendisini takip etmesini engelledi. İmamoğlu'nun bu tavrını sosyal medyadan duyuran Gökçek, "Neden korktu ki?" diye sordu...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun kendisini engellediğini söyledi.

Ekran görüntüsü paylaşan Gökçek, "Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.

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