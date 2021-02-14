Kadir Topbaş'a veda! Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Erdoğan da katılacak

Önceki gün hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesi Beyoğlu Belediyesi önündeki tören sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü. Topbaş'ın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Abone ol

76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nedaha sonra da Beyoğlu belediyesi önüne getirildi. Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi.Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü.

"Eserlerine sahip çıkacağız, ismini vereceğiz"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa'da Beyoğlu'nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu'nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul'un, Beyoğlu'nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.

"Başkanımız sevilen, sevgiye kıymet veren bir insandı"

Belediye binası önündeki törende konuşan Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şu mesajları verdi: Bütün İstanbulluların, Türkiye'nin başı sağ olsun. Başkanımız sevilen, sevgiye kıymet veren bir insandı. Büyükşehirde kıymetli hizmetler yaptı, öncülük yaptı. Allah rahmet eylesin. Verdiği nasihatlerle kulağımızı doldurmuştur. İnsanları severek ötekileştirmeden kucaklamamızı nasihat ederdi. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine Allah sabır versin.

Erdoğan uçakla İstanbul'a hareket etti

Geceyi Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte sabah saatlerinde helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki daha önce açılış törenine de katıldığı otele geçti.

Erdoğan daha sonra helikopterle geldiği Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. Fatih Camii'nde, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın kılınacak cenaze namazına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde yeniden Rize'ye dönmesi bekleniyor.