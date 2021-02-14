13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK tarafından 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda gelirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık mağarada teröristlere ait çok silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.