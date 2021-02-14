BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  GÜNCEL

13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK tarafından 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda gelirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık mağarada teröristlere ait çok silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

İlgili Haberler
PKK kaçırıp mağaraya kapattığı 13 sivili kafalarına sıkarak şehit etti! PKK kalleşliğine tepki yağıyor
ÖNCEKİ HABERLER
BDDK açıkladı! Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi yarın başlıyor! Yasaklar kalkıyor mu?
Hüseyin Topbaş'tan babası Kadir Topbaş'ın ölümüne ilişkin açıklama: Organ yetmezliğinden vefat etti
Mağara Şehitlerinin kimlik tespitine başlandı! PKK kaçırıp kalleşçe katletti
Aziz Valentine kimdir hikayesi nedir? Sevgililer günü tarihçesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli para atletleri kutladı
Devlet Bahçeli: Acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür
Kadir Topbaş'ın kızı kiminle evli FETÖ'cü damadı kimdir?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' yorumu: Erdoğan, bizi zorla oraya yamamak istiyor
Yorumlar