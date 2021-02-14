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Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi yarın başlıyor! Yasaklar kalkıyor mu?

TÜRKİYE yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 'yerinde karar dönemi'ni yarın başlatıyor. İl bazında '7 günlük vaka' sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

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Koronairüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti. Koca, bu dönemin adının ise 'yerinde karar dönemi' olduğunu söylemişti.

Kafe ve restoranların açılması için yeni formül

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan restoran ve kafeler ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Yeni dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak.

Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

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